İstanbul'da sokaklar ve caddeler ıssız kaldı - Son Dakika

İstanbul'da alınan son kararla birlikte havanın da yağmurlu olmasıyla caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu caddeler ve tarihi meydanlar boş kaldı. Korona virüs nedeniyle İstanbulluların sokağa çıkmaması üzerine sokaklar ve caddeler boş kaldı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarılara uyarak evlerinden dışarı çıkmazken, Karaköy, Galata Köprüsü ve Eminönü sessizliğe büründü. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul'da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Tarihi meydanlar ve caddeler sessizliğe gömülürken, esnafın da kepenk kapattığı görüldü.

(İsmail Coşkun/İHA)