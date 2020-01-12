İstanbul'da sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuk kurtarıldı

6 saat önce

İSTANBUL Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur ekipleri, sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuğu sokaklardan kurtarırken, 450 çocuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

İstanbul'da sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuk kurtarıldı, System.String[]

İSTANBUL Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur ekipleri, sokaklarda dilendirilen 3 bin 521 çocuğu sokaklardan kurtarırken, 450 çocuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Huzur ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapıyor, ekipler dilendirilen çocuklar için özel eğitim almış uzmanlardan oluşuyor. Ekip içerisinde çocuk şube polisi, iki zabıta ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli yer alıyor. Günlük yaşam içerisinde metro, metrobüs, vapur, meydanlar ve işlek caddelerde görülen küçük yaştaki dilendirilen ya da mendil satmaya zorlanan çocukları sokaklardan kurtarmak için çalışan mobil huzur ekipleri 2019 yılı içerisinde aileleri tarafından dilencilik yapmaya zorlanan 976'sı yabancı uyruklu 3 Bin 521 çocuğu sokaklardan kurtardı.

Çocuklarını dilendiren ailelere idari işlem uygulayan huzur ekipleri, çocukları takibe aldı ve haklarında araştırma yaptı. Huzur ekipleri, dilencilik yaptırılan çocuğun ve ailesinin maddi bir ihtiyacı varsa buna göre önlemlerini alıyor. Eğer ailenin ihtiyacı olmadan bunu yapıyorsa da aile hakkında işlem gerçekleştiriyor. Dilendirilen çocuğun yakınları eğer yapılan adli ve idari işlemlere rağmen çocuğu hala dilendirmeye devam ediyorsa çocuk koruma altına alınıyor. Yıl içerisinde dilendirilirken yakalanan ve yapılan tüm işlemlere rağmen dilendirilen 450 çocuk ailelerinden alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan mobil huzur ekipleri, yıl içerisinde 241 bin 312 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirirken, 2 bin 527 aranan şüpheliyi yakaladı. Huzur ekipleri, yıl boyunca yaşı küçük ve büyük 66 bin 295 kişi hakkında işlem gerçekleştirirken, 58 bin 961 kişiye idari işlem, 645 kişiye ise adli işlem uyguladı.


İstanbul, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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