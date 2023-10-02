İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi

İstanbul Başakşehir'de bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

ÇOCUĞA ALKOL İÇİRDİLER

Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Videoda bir grup gencin sokaktaki küçük çocuğa alkol içirdiği görüldü.

İÇTİKTEN SONRA TÜKÜRDÜ

Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.