İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi

İstanbul Başakşehir'de bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Videoda bir grup gencin sokaktaki küçük çocuğa alkol içirdiği görüldü.
Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.
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