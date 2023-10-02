İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi - Son Dakika

İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:18

İstanbul Başakşehir'de bir grup genç, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

İstanbul Başakşehir'de bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

ÇOCUĞA ALKOL İÇİRDİLER

Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Videoda bir grup gencin sokaktaki küçük çocuğa alkol içirdiği görüldü.

Bir grup genç, sokakta gördükleri küçük çocuğa alkol içirdi

İÇTİKTEN SONRA TÜKÜRDÜ

Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi - Son Dakika
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