Sokak ortasında çocuğa alkol içiren şahıs gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de bir grup gencin sokakta küçük bir çocuğa alkol içirdiği anlara ilişkin görüntüler gündem oldu. Videonun yayılmasının ardından harekete geçen ekipler, çocuğa alkol içiren şahsı gözaltına aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam bir grup genç, sokakta bir çocuğa alkol içirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, yaşı küçük şahsa alkol içirmeye çalışan şahsın F.İ. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli şahıs bugün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.