İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu genci gördünüz mü? Sırrı çözüldü - Son Dakika

Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir gencin görüntüleri büyük endişeye neden olmuştu. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., açıklamalarda bulundu. Anne Kadriye G. "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

İKİ KARDEŞ BİRBİRİNE VURUYORDU

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı. Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

"OYUNCAK OLDUĞU ÇOK BELLİ"

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı. Hamza G.'nin annesi Kadriye G., "Hamza'nın kardeşleri onunla birbirlerine vuruyordu. Hamza'ya al bunu çöpe at dedim. Plastik bir materyalden yapılmış bir oyuncak bunun öyle olduğu videoda gözüküyor. Hamza ama çöpe atarken oynaya oynaya götürmüş onu elinden. Bu kadar olaydan sonra halkın endişe etmesine de bir şey diyemiyorum ama bunun da oyuncak olduğu ayan beyan ortada. Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum,4 yaşındaki kız kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü bunu atın dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür çöpe at'. Bu oyuncağı ben saklamıştım" dedi.

"KARDEŞLERİM KILIÇA BİRBİRİNE VURUYORDU"

Görüntülerdeki Hamza G. ise, "Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE OYUNCAK OLDUĞUNU BELİRTTİ

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G. ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı, plastik olduğu anlaşıldı.