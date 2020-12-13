İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık "evsiz" değil - Son Dakika

İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık "evsiz" değil

13.12.2020 11:57
İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık

İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar için başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın!

İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar için başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında evsiz vatandaşların misafir edildiği otellerden birini ziyaret eden Fatih Kaymakamı Kaan Peker, "Bu süreçte vatandaşlarımız barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçları karşılanmakla beraber özellikle içinden geçtiğimiz salgın koşulları göz önüne alındığında sağlıkla ilgili konularda da ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla sokakta yaşayan vatandaşlar için "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması geçen yıl ilk kez uygulanmaya başladı. Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma ile Dayanışma Vakıflarının aracılık ettiği çalışma bu sene de pandemi koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ediyor.

"İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER KONUDA YANLARINDA OLUYORUZ"

Evsiz vatandaşların kaldığı otellerden birini ziyaret eden Fatih Kaymakam Kaan Peker, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla İstanbul'un 38 ilçesinde olduğu gibi Fatih ilçemizde evsiz olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızın ayarladığımız otellerde misafir etme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçları karşılanmakla beraber özellikle içinden geçtiğimiz salgın koşulları göz önüne alındığında sağlıkla ilgili konularda da ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz. Bu anlamda otele girişlerinden itibaren PCR testleri yapılmaktadır. İlerleyen süreçte psikolojik konularda ve diğer sağlıkla ilgili konularda ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Misafir edilen evsiz vatandaşların sosyal güvenceye sahip olmalarını sağladıklarını aktaran Kaymakam Peker, İstanbullu vatandaşlara evsiz vatandaşları bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

"7 KONAKLAMA NOKTASINDA 123 VATANDAŞIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ"

Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalardaki son durumu anlatan Peker, "Fatih ilçesinde 7 konaklama noktasında 123 vatandaşımızı an itibarıyla misafir ediyoruz. Bu konuda herhangi bir rakam tahdidi söz konusu olmayacak. Amacımız ihtiyacı olan vatandaşımızın tespiti noktasına kadar bu devam edecek. Sayının artması durumunda onların konaklayabileceği yerler noktasında çalışmamız mevcut. İhtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Süre olarak da Mart sonları gibi bir takvim söz konusu olacak" dedi.

"PARAM OLDUĞU ZAMAN KALAMAYACAĞIM BİR OTEL BURASI"

Otelde konaklayan evsiz vatandaşlardan Gökhan Sağır, "Pandemi dolayısıyla işlerim sekteye uğradı. Dışarıda kaldım. Evsiz kaldım. Evden dışarı atıldım. Ben seyyar satıcıydım. Sokağa çıkma yasağından dolayı işlerimiz ters gitti. Yaklaşık 8 aydır dışarıdayım. Normalde param olduğu zaman, çalıştığım dönemde kalamayacağım bir otel burası. Baya lüks bir otel. Bizi topladılar, buraya yerleştirdiler. Rahatımız iyi. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Sıcak suyumuz 24 saat var. Yeşil kartımızı çıkardılar" diye konuştu.

-İHA-

İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık evsiz değil
İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık evsiz değil
İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık evsiz değil
İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık evsiz değil
İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık evsiz değil

Kaan Peker, İstanbul, Fatih, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sokakta yaşayanlar artık 'evsiz' değil - Son Dakika


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