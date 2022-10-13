İstanbul'da şoke eden görüntü... Dolmuştan poşetle sarkarak böyle yolculuk etti - Son Dakika
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İstanbul'da şoke eden görüntü... Dolmuştan poşetle sarkarak böyle yolculuk etti

13.10.2022 20:15

İstanbul'da şoke eden görüntü.

İstanbul'da şoke eden görüntü... Dolmuştan poşetle sarkarak böyle yolculuk etti

Merter'de seyir olan bir dolmuştaki vatandaşlar sığmayınca kapıdan sarkarak yolculuk etti

Bir eliyle büyük bir poşet tutan diğer eliyle aracın demirine tutunan şahıs pes dedirtti

İSTANBUL - Merter'de seyir halinde olan bir dolmuştaki vatandaşlardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Bir eliyle büyük bir poşet tutan diğer eliyle de aracın demirine tutunan şahıs pes dedirtti.

Güngören Merter'de dün öğle saatlerinde trafikte seyir halinde olan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Cadde üzerinde seyreden 34 M 4126 plakalı minibüsün vatandaşları tıka basa doldurarak yolculuk etti. Yolculuk esnasında vatandaşların biri bir eliyle büyük bir poşet tutup diğer eliyle aracın demirine tutundu. Vatandaşların ölümle burun buruna yolculuk ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şoke eden görüntü... Dolmuştan poşetle sarkarak böyle yolculuk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şoke eden görüntü... Dolmuştan poşetle sarkarak böyle yolculuk etti - Son Dakika
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