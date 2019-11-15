İstanbul'da şoke eden olay kamerada...Saldırgan kadın, önce genç kadına ardından erkeğe saldırdı

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen genç kadın dehşeti yaşadı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada bir kadının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle burnu kanayan kadın uzaklaşarak bir köşeye çekildi. Saldırgan kadının bununla da yetinmeyip kendisine tepki gösteren erkeğe de vurdu. Erkeğin de şişe, telefon fırlattığı ve kadının yaşattıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı. Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis saldırgan kadının peşine düştü

Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.