İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı - Son Dakika
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İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı

14.05.2022 23:10

İstanbul'da son 24 saat içerisinde 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam bin 352 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

TOPLAM BİN 352 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Düzensiz Göçmen' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik; İlimiz genelinde son 24 saat içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimler neticesinde; 550 Afganistan, 357 Suriye, 173 Pakistan ve 272 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 1.352 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Afganistan, Pakistan, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı - Son Dakika


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