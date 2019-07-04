İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
1 saat önce
Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:12
Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist
ağırlayan İstanbul
'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.
Metrobüste kadına şiddet kamerada
Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması
Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi