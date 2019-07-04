Son Dakika Haberleri: İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
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İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru

1 saat önce

Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.

İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru, System.String[]
Yılın ilk beş ayında 5.5 milyon turist ağırlayan İstanbul'un, bu oranla son 5 yılın rekor turist sayısına ulaştığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:12 
İstanbul, turist, Ekonomi
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