İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

6 saat önce

İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı Kent genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasını kapsayan 9 günlük sürede polis ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 221 şahıs hakkında işlem yapıldı, 95 iş yeri mühürlendi Bu süre içinde...

İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

Kent genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasını kapsayan 9 günlük sürede polis ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 221 şahıs hakkında işlem yapıldı, 95 iş yeri mühürlendi

Bu süre içinde açıklanan kuralları ihlal eden kişi ve kurumlara toplam 1 milyon 480 bin 29 TL ceza kesilirken, 43 araç da trafikten men edildi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının ülke genelindeki yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında son 9 günlük denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi. Polis, 28 Mart ve 5 Nisan tarihleri arasındaki son 9 günlük sürede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 1 milyon 480 bin 29 lira para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna göre İstanbul genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasındaki zaman aralığında kuralları ihlal eden toplam 2 bin 221 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de içinde olduğu toplam 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakamın yirmisinin sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler olduğu kaydedilir, söz konusu denetimlerde 95 iş yerinin de mühürlendiği belirtildi. Salgına karşı sıkı denetim kapsamında 43 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu.

İstanbul'da son 9 günlük korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:36 Kaynak: İHA

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