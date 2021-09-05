İSTANBUL'DA SON BİR AYDA ARANAN 56 SUÇLU YAPILAN OPERASYONLARLA YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şüphelilerin yakalanması için, son bir ayda yapılan operasyonlarla 56 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis bulunan hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şüphelilerin yakalanması için il genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 6 Ağustos Cuma günü İl genelinde yapılan operasyonda hırsızlık, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çeşitli oranlarda kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 31 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere bölge polis merkezlerine teslim edildi. Cuma günü yapılan operasyonla birlikte son bir ayda İstanbul 'da yakalanan şüpheli sayısı toplam 56 oldu.