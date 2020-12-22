İstanbul'da son bir haftada 30 bin sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 14 -20 Aralık tarihleri arasında yapılan denetlemelerde 29 bin 954 sürücüye ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada cezai işlemler ve kaç kişinin hangi cezadan işlem yapıldığı belirtildi. İstanbul'da son bir haftada cezai işlem uygulanan kişi sayısı ve cezai işlemler şöyle: "639 emniyet şeridi ihlali, 2 bin 446 hız ihlali, bin 567 seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 152 alkollü araç kullanmak, 893 emniyet kemeri kullanmamak, 10 bin 116 yasak park, 43 fazla yolcu taşımak, 47 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşımı, 562 kırmızı ışık ihlali, 49 korsan taşımacılık yapmak, 9 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, 235 makas atmak, 133 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak, 9 drift, 38 abartı egzoz, 149 yayaların geçişine öncelik vermemek, 13 bin 063 Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri"

2 KİŞİ UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYKEN ARAÇ KULLANMIŞ

Belirtilen tarihler arasında İstanbul'da yapılan uyuşturucu madde kontrolünde 2 adet pozitif sonuç alındığı da açıklamada belirtilirken, 2 ölümlü, 236 yaralanmalı, 350 maddi hasarlı olmak üzere toplam 238 trafik kazasına müdahale edildiğinin altı çizildi. Kazalarda 2 vatandaşın hayatını kaybettiği 275 vatandaşın de yaralandığı öğrenildi.