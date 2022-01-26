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İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı? - Son Dakika

İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı?

26.01.2022 08:04
İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı?

İstanbul 22 Ocak'tan beri kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde... Trakya üzerinden gelen kar kentin üç ana arteri olan TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu felç etmişti. Yapılan çalışmalar sonrası İstanbul'da kapalı yol kalmadı. İşte son durum...

Dört gündür karla mücadelesi sürdüren İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonrası tüm ana arterler açıldı.

Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldı.

PARK EDİLEN ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolu'na park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezerken, belediye ekiplerinin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.

İSTANBUL VALİSİ: LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLUN

Twitter hesabından çağrıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100'de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir. Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun."

MARMARAY YARINA KADAR ÜCRETSİZ

– İstanbul'da bulunan tüm üniversiteler 31 Ocak'a kadar tatil.

– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamileler 29 Ocak'a kadar idari izinli.

Marmaray yarına kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Meteoroloji, Kar Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı? - Son Dakika
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