İstanbul'da kumar operasyonları - Son Dakika
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İstanbul'da kumar operasyonları

02.08.2022 13:10
İstanbul'da kumar operasyonları

İstanbul'da son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynadıkları tespit edilen 1 bin 268 şahsa 2 milyon 306 bin 492 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynadıkları tespit edilen 1 bin 268 şahsa 2 milyon 306 bin 492 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul genelinde 01 Haziran -31 Temmuz tarihleri arasında kumar uygulaması yapıldı. Bin 223 ekip 3 bin 127 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 46 kahvehane, kıraathane, kafe, 206 dernek ve 130 ruhsatsız iş yeri denetlendi. Toplamda 37 bin 630 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 28 şahıs yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 1 bin 268 şahsa ise 2 milyon 306 bin 492 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 53 kumar makinası, 12 bilgisayar, 51 harddisk, 1 kuru sıkı tabanca ve 232 bin 217 TL, 300 dolar, 320 euro kumar parasına el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 iş yeri de mühürlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kumar operasyonları - Son Dakika

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