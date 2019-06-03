İSTANBUL'DA SON SAHUR GECESİ
1 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da Ramazan'ın son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:43 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da Ramazan'ın son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı. Ramazan davulcuları gece saatlerinde sokakları son kez dolaşırken, sahura kalkan bazı vatandaşlar da mahalle fırınlarında ekmek ve pide kuyruğuna girdi. Ramazan davulcuları Zeytinburnu'nda vatandaşları ilahilerle sahura uyandırırken, bazı davulcular da Bayrampaşa'da vatandaşlara maniler söyleyerek uyandırdı. Vatandaşlar evlerinde aileleri ile sahur yapmak için oturdukları mahallede bulunan fırınlara akın etti. Ramazan ayının son sahurunu aileleri ile dışarıda geçirmek isteyenler de Eyüpsultan'a geldi. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri aileleriyle dışarıda yiyerek sahur yapan vatandaşlar, Razaman ayının bitmesine üzüldüklerini dile getirdi.
Görüntü Dökümü:
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Ramazan davulcularından görüntü
Davulcular ile röp
Ekmek ve pide almaya giden vatandaşlar
Vatandaşlar ile röp
Eyüpsultan'da sahur yapan vatandaşlar
Sahur yapan vatandaşlar ile röp
Genel ve detaylar
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