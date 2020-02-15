İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı - Son Dakika
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İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı

7 saat önce

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, son yagˆıs¸larla birlikte yüzde 60'lara yükseldi.

İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı, System.String[]

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, son yagˆıs¸larla birlikte yüzde 60'lara yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı.

AKOM verilerine göre, eylu¨l ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yagˆıs¸lar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yagˆıs¸larla birlikte yüzde 60'lara çıktı.

S¸ubat ve ilkbahar aylarında beklenen yagˆıs¸larla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulas¸acağı tahmin ediliyor.

Grafiklere göre son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

Cuma günü yağış var

Kentte sabah başlayan yağışın ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının da artacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki haftanın çoğunlukla güneşli geçeceği, 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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