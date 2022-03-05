İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi - Son Dakika
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İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi

05.03.2022 09:57

İstanbul'da Şubat ayının sonu ve Mart ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar ile birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi.

İstanbul'da Şubat ayının sonu ve Mart ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar ile birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi. Anadolu Yakasında bulunan ve doluluk oranı yüzde 92.15 seviyesinde olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

Genel doluluk oranı yüzde 83.78

İstanbul'da mevsim normallerinin altında yağış alan sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında genel doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 2022 yılının Mart ayında yüzde 83.78'e yükseldi. Sene başından itibaren kar ve sağanak yağışların etkisini göstermesi ile birlikte İstanbul'da bulunan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip olan baraj ise Ömerli Barajı. Anadolu Yakasında bulunan Ömerli Barajının doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.

Yüzde 92.15 doluluk oranı ölçülen Ömerli Barajı havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ise şu şekilde ölçüldü:

Alibeyköy yüzde 76.21

Büyükçekmece yüzde 80.73

Darlık yüzde 91.46

Elmalı yüzde 98.65

Istrancalar yüzde 96.6

Kazandere yüzde 100

Ömerli yüzde 92.15

Pabuçdere yüzde 94.99

Sazlıdere yüzde 54.69

Terkos yüzde 79.7

İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi
İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi
İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi

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Ömerli Barajı, İstanbul, Baraj, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi - Son Dakika
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