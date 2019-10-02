Son Dakika Haberleri: İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi -İkisi yabancı uyruklu toplam 14 şüphelinin gözaltına alındıİSTANBUL - İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram...

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

-İkisi yabancı uyruklu toplam 14 şüphelinin gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona imza attı. Balkan ülkelerinden Arnavutluk üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, 15-30 Eylül tarihleri arasında 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

TEM Otoyolu'nda nefes kesen operasyon

Kapukule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan tekstil ürünü taşıyan 2 ayrı minibüsü yakın takibe alan polis, İstanbul il sınırlarına girdikten sonra Silivri- Kınalı mevkisinde operasyonun düğmesine bastı. TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüsteki 1'i Afganistan uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına alan narkotik polisi, araçta yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo skunk maddesi ele geçirdi.

Yangın tüpleri içinde Avrupa'ya eroin sevkiyatı polise takıldı

Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt'ta ihbar edilen bir tırı adım adım izleyen emniyet güçleri, Türkiye'den Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılan tıra operasyon düzenledi. Tırda yangın tüpleri içine zulalanmış 60 kilo eroin ve 13 kilo kokain maddesi ele geçirilirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sekiz ilçede 6 ayrı operasyon

Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde 6 farklı operasyonda toplam 1 ton 881 skunk, eroin, kokain ve reçine esrar ile silahlar ele geçirildi. Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul'da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarlar arasında olduğu ileri sürüldü.

İkisi yabancı uyruklu 14 şüpheli de tutuklandı

Emniyette sorguya alınan 2'si yabancı uyruklu 14 şüphelinin, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Öte yandan İstanbul'da yılbaşından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 10 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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