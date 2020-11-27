İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda - Son Dakika

İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda

27.11.2020 11:51

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.

Belgrad Ormanı'nın güneydoğusunda 296 hektarlık orman parçası üzerinde kurulu, 1.602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde bulunan 3 suni göleti ve bitki çeşitliğiyle mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı arboretumda, ziyaretçiler sonbahar renkleri olan sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarını keşfederken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Atatürk Arboretumu'nu, yıllık ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor.

Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen canlı ağaç parkını, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de bilimsel çalışmaları için ziyaret ediyor. Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, pazartesi günleri ziyarete kapalı.

Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy Yolu üzerindeki arboretum için oluşturulan internet sitesi üzerinden online bilet alınabiliyor.

"Sonbahar, ziyaretçi sayısı açısından en yoğun olduğumuz dönem"

Bahçeköy Orman İşletme Müdürü Fatih Altunordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Arboretumu kurulurken Türkiye'nin doğal yetişen meşe taksonlarının çokluğu ve Belgrad Ormanı'nın meşenin yetişmesi için uygun koşullara sahip olduğu göz önüne alınarak meşe ve onun bağlı olduğu Fagaceae Familyası ağırlıklı bir arboretum olmasının planlandığını anlattı.

Botanik bilimiyle uğraşan öğrencilerin ve akademisyenlerin inceleme alanı olan Atatürk Arboretumu'nun 2011'de halkın da ziyaretine açıldığını dile getiren Altunordu, "Bütün renklerin bir arada olduğu sonbahar mevsimi, ziyaretçi sayısı açısından en yoğun olduğumuz dönem." dedi.

Altunordu, arboretumda öğrencilere ve vatandaşlara odunsu bitki türlerinin bilgilerinin aktarıldığını belirterek, nesli kaybolmakta olan türlerin koruma altına alınmasının yanı sıra yabancı orijinli türlerin Türkiye'ye uygunluğu konusunda bilimsel araştırmalar yapıldığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının artması nedeniyle otoparkın büyütüldüğünü kaydeden Altunordu, "Oluşturulan internet sitemizden online biletleme sistemine geçildi. Ziyaretçilerimiz buraya gelmeden bilet alabiliyor. Atatürk Arboretumu, bilimsel araştırmaların ve gözlemlerin yapıldığı bir yer. Birinci önceliğimiz bu. Bunu göz ardı etmeden ziyaretlerin yapılmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla su haricinde buraya yiyecek ve içecek getirilmemesi konusunda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda
İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda
İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda
İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda

Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanları, araştırma, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Güne 5,5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları
Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor         
11:31
Çevreye 'çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Çevreye 'çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Maske takmayan pazarcı savunmasıyla şaşırttı: Müşteri yok, vakalar olsa ne olur? Müslüman adam ölümden korkmaz Maske takmayan pazarcı savunmasıyla şaşırttı: Müşteri yok, vakalar olsa ne olur? Müslüman adam ölümden korkmaz         
10:11
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 12:01:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei