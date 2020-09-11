İstanbul'da sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgu¨tu¨nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, sosyal paylaşım hesabı u¨zerinden çeşitli kurum ve kuruluşlara ait hesaplara siber saldırı gerçekleştirerek PKK/KCK propagandası yapan kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, söz konusu sosyal medya hesabının kullanıcısı oluğu iddia edilen M.H.D'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.D, "Terör örgu¨tu¨ propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgu¨tu¨ kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklandı.