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Küçükçekmece 'de gözaltına alınan şüpheli A.K'nin (41) dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu, ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından arandığı anlaşıldı.

Ekipler, bugün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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