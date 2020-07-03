İSTANBUL'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON: 17 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden DEAŞ ve HTŞ/FEC/NC terör örgütlerinin faaliyetlerini öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece'deki 14 adrese dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, Özel harekat polisinin adreslere girişi, arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması görülüyor.- İstanbul