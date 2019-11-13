İstanbul'da sosyal medyadan silah satışına operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticaretine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, uluslararası uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin'in de olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişiyi tespit etti. Yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatan polis, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Yasa dışı silah ticaretinden gözaltına alınanların arasında uluslararası uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin'in oğlu Çağdaş Baybaşin'in de olduğu öğrenildi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 4 şarjör ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor - İSTANBUL