İstanbul'da "sosyal mesafeyi koruyun" diyen 2 market çalışanını, bıçakla yaralayan müşteri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir markette çalışan ve "sosyal mesafeyi koruyun" diye uyarıda bulunan Suriyeli çalışanlar Muhammet H. ve Muhammet Ebu S. ile Suriyeli müşteri Muhammet El D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dünüşmesi üzerine Muhammet El D, iki market çalışanını bıçakla yaraladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.