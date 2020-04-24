İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi - Son Dakika

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İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi
23 dakika önce
Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırına gelen vatandaşlar, korona virüse karşı sosyal mesafeye uygun bir şekilde sıraya geçerek metrelerce kuyruk oluşturdu.
Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırına gelen vatandaşlar, korona virüse karşı sosyal mesafeye uygun bir şekilde sıraya geçerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar pide kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti. Sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise iftar saatine saatler kala fırınların önüne gelerek sosyal mesafeye uygun bir şekilde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sultangazi ve Bağcılarda fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:25 Kaynak: İHA
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