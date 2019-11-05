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İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesi

6 saat önce

İstanbul'da 2017'de spor salonu sahibinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesi, System.String[]

İstanbul'da 2017'de spor salonu sahibinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Beyoğlu'nda 28 Mart 2017'de spor salonu sahibi Gökhan Sarı'nın öldürüldüğü, eşi Elif Sarı'nın da yaralandığı silahlı saldırıya karışanların kimlikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Oktay Ö. (41), Şuayip D. (33), Evren B. (35), Savaş E. (37), Ufuk K. (37), Ali Y. (40), Şenol P. (46) ve Şükrü Y'yi (53) gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin, olayla ilgili aranan bir zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Gökhan Sarı, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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