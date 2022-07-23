İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI

23.07.2022 23:01
İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI

İSTANBUL semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı.

İSTANBUL semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi. Bu görüntüler vatandaşlarda heyecana yol açtı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI - Son Dakika
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