STK'ler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Diyanet-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Yeni Dünya Vakfının da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşları (STK), Fevzi Çakmak Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, sloganlar atarak İsrail saldırılarını kınadı.

Küçükçekmece Sivil Toplum Platformu Kuruluşları Genel Sekreteri Ozan Bekir Yıldız, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in, onlarca yıldır Kudüs'te masum ve savunmasız Filistin halkına uyguladığı şiddete dikkati çekerek, işgal politikalarının son zamanlarda oldukça vahim bir hal aldığını söyledi.

Yıldız, İsrail'in, Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini, sivil halka uyguladığı zulmü, haksız baskısını ve hukuk tanımazlığını şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Kudüs'ün Filistin toprağı olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in yasa dışı yerleşimciler lehine, Kudüs'te Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el konularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonları hukuk dışı ve zalimliktir. İsrail, işgalcidir ve her geçen gün işgal alanını genişletmektedir. Düşünün, Filistinlisiniz. Dedeniz ait olduğu topraklarda, her geçen gün artan bir şiddete karşı dik durmaya çalışarak, bombalara, silahlara, baskınlara ve daha nice zalimce eylemlere katlanarak babanızı büyütmüş. Babanız da aynı koşullarda sizi büyütmüş. Siz de bir şekilde bu insanlık dışı, zulüm ortamında büyümüşsünüz. Muhtemelen sizin çocuklarınız da aynı imtihanlarla büyüyecek. Peki bu üç kuşaktır değişmeyen zulüm için ses çıkarma vakti sizce de gelmemiş midir?"

Yıldız, vicdan sahibi herkesi sadece vatanlarını savunurken şehit düşen Filistin halkı ile dayanışmaya çağırdı.

Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık'ın duası ile tamamlanan etkinliğe, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan da katıldı.