İSTANBUL'DA STOKÇULUK DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA STOKÇULUK DENETİMİ

11.03.2022 17:45
İSTANBUL'DA STOKÇULUK DENETİMİ

İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda il genelinde haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında denetim yapıldı.

İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda il genelinde haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında denetim yapıldı. Üretim, tedarik ve perakende sektöründeki işletmelerin, haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlendiği çalışmalar kapsamında idari işlem ve para cezaları uygulandı. Alınan ihbar ve şikayetler doğrultusunda 39 ilçede 9-10-11 Mart tarihlerinde Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde;141 işletmede denetim yapıldı. 402 ürün denetlendi. 6502 Sayılı Kanun kapsamında (Etiket) 12 aykırılık tespit edildi. Haksız fiyat artışına ilişkin 134, stokçuluğa ilişkin de 10 tutanak düzenlendi. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler devam edecek.


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Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi Marketlerde 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimi yapıldı Marketlerde 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimi yapıldı Ordu Valisi Sonel, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı Ordu Valisi Sonel, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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