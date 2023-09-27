İstanbul'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü - Son Dakika

İstanbul'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü

İstanbul\'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü
Son Güncelleme: 27.09.2023 01:21

İstanbul Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistan uyruklu bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında gözaltına alınan maktulün boşandığı eşinin imam nikahlı eşi cinayeti itiraf ederek, ''Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti.'' ifadelerini kullandı.

Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M. ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişi daha gözaltına alındı. Abdulborıy M. polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti anlattı.

HALIYA SARILI HALDE YOLUN ORTASINDA BULUNDU

Olay, 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, Pendik Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokağa gelen bir araçtan halıya sarılı bir ceset, yolun ortasına bırakıldı. Cesedin bırakıldığını gören vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

İstanbul'da streç filme sarılı halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Cinayeti itiraf etti

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemede cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler'de bir adreste bulundu. Çalışmalarını devam ettiren ekipler, öldürülen Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M.'yi ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Öldürülen Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.

İstanbul'da streç filme sarılı halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Cinayeti itiraf etti

CESEDİ ÖNCE STREÇ FİLME SONRA HALIYA SARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından da halıya sardım. Sonra akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık." dediği öne sürüldü. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Pendik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü - Son Dakika
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