Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı - Son Dakika

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