Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

11.07.2022 11:13

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye geldi.

Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Esenyurt'ta konuştu Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Esenyurt'ta konuştu Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, çevik kuvvet polisleriyle bayramlaştı Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, çevik kuvvet polisleriyle bayramlaştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:30:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement