İstanbul'da su baskınlarına karşı 437 milyon TL harcanacak
43 dakika önce
İstanbul'da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağı açıklandı.
İstanbul
'da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55
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