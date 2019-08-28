Son Dakika Haberleri: İstanbul'da su baskınlarına karşı 437 milyon TL harcanacak
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İstanbul'da su baskınlarına karşı 437 milyon TL harcanacak

43 dakika önce

İstanbul'da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağı açıklandı.

İstanbul'da su baskınlarına karşı 437 milyon TL harcanacak, System.String[]
İstanbul'da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağı açıklandı.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55 
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