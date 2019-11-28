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İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.
6 saat önce
İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:02 Kaynak: AA
İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.
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