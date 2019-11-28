Son Dakika Haberleri: İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.
Son Dakika Güncel İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi. - Son Dakika

İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.

6 saat önce

İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.

İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi., System.String[]

İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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