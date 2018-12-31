Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Su Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim

İstanbul'da Su Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim

19 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Meclisi'nin aldığı kararla yarından itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

İstanbul'da Su Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim, System.String[]
İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Meclisi'nin aldığı kararla yarından itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

İBB Meclisi, 14 Kasım 2018'de yapılan İSKİ Genel Kurulunda, İstanbul'da su birim fiyatlarında tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim kararı almıştı. Karar, İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açıklanmıştı. Alınan karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:46 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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