İstanbul'da Su Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim
19 dakika önce
İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Meclisi'nin aldığı kararla yarından itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim uygulanacak.
İSTANBUL DHA İstanbul
Büyükşehir Belediye(İBB
)Meclisi'nin aldığı kararla yarından itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim uygulanacak.
İBB Meclisi, 14 Kasım 2018'de yapılan İSKİ Genel Kurulunda, İstanbul'da su birim fiyatlarında tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim kararı almıştı. Karar, İBB Başkanı Mevlüt Uysal
tarafından açıklanmıştı. Alınan karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:46 Kaynak: DHA
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