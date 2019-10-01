İstanbul'da su kesintisi
1 saat önce
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.
İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı