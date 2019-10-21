Son Dakika Haberleri: İstanbul'da su kesintisi
Son Dakika Güncel İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

1 saat önce

Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

İstanbul'da su kesintisi, System.String[]

Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti
Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan üç cipi satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:44:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]