İstanbul'da su tüketimi artışı sürüyor - Son Dakika

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün şehre verilen su miktarı 3 milyon 422 bin metreküp seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,79 olarak ölçüldü.

Su miktarı 3 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,86, Terkos'ta yüzde 72,28, Sazlıdere'de yüzde 35,98, Alibey'de yüzde 37,03, Büyükçekmece'de yüzde 60,79, Ömerli'de yüzde 93,71, Darlık'ta yüzde 68,04, Elmalı'da yüzde 82,08, Kazandere'de yüzde 32,50 ve Pabuçdere'de yüzde 16,75 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 571,55 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 421,93 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Su tüketimi artıyor

İstanbul'da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor.

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

Son üç gün içerisinde kente verilen su miktarı 201 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da dün 3 milyon 422 bin metreküp su tüketildi.

Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:

Tarih Günlük tüketim/ metreküp 22 Temmuz Perşembe 2 milyon 714 bin 23 Temmuz Cuma 2 milyon 809 bin 24 Temmuz Cumartesi 2 milyon 871 bin 25 Temmuz Pazar 3 milyon 29 bin 26 Temmuz Pazartesi 3 milyon 89 bin 27 Temmuz Salı 3 milyon 183 bin 28 Temmuz Çarşamba 3 milyon 241 bin 29 Temmuz Perşembe 3 milyon 320 bin 30 Temmuz Cuma 3 milyon 266 bin 31 Temmuz Cumartesi 3 milyon 309 bin 1 Ağustos Pazar 3 milyon 221 bin 2 Ağustos Pazartesi 3 milyon 358 bin 3 Ağustos Salı 3 milyon 404 bin 4 Ağustos Çarşamba 3 milyon 422 bin

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