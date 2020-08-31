İstanbul'da "Su Ürünleri Av Sezonu" Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı - Son Dakika

İstanbul'da "Su Ürünleri Av Sezonu" Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı

İSTANBUL - İstanbul'da "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu" Vali Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle bu akşam açıldı.

İstanbul'da "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Yenikapı Barınağı'nda düzenlenen törenle bu akşam itibariyle başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Vali Yerlikaya, balıkçı teknesine çıkarak ilk anonsu gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya, balıkçılarla birlikte denize kovalarla birlikte balık dökerken, törene katılan vatandaşlara balık ikram edildi. Av sezonunun ilk gününde balıkçılara sahil güvenlik ekipleri de eskortluk yaptı. Tören sonrası gemiler avlanmak üzere uğurlandı.