İstanbul'da şubat ayı yabancı sanatçıların konserleriyle renkli geçecek - Son Dakika
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İstanbul'da şubat ayı yabancı sanatçıların konserleriyle renkli geçecek

6 saat önce

Farklı müzik türlerinde ün kazanmış yabancı sanatçılar, İstanbullu müzikseverlere renkli bir ay yaşatacak.

İstanbul'da şubat ayı yabancı sanatçıların konserleriyle renkli geçecek, System.String[]

Farklı müzik türlerinde ün kazanmış yabancı sanatçılar, İstanbullu müzikseverlere renkli bir ay yaşatacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 7 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na (CRR) konuk olacak. Lior Shambadal'ın yöneteceği konserin solisti, Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann olacak.

Dünyanın en köklü orkestralarından İngiliz Oda Orkestrası (English Chamber Orchestra), Stephanie Gonley yönetiminde, Schubert, Mozart ve Haydn'ın eserlerinden oluşan repertuvarıyla 13 Şubat'ta konser verecek.

Uluslararası üne sahip virtüöz basçı, besteci ve şarkıcı Avishai Cohen, "50 50 50" projesi kapsamında 15 Şubat'ta sahne alacak. CRR'de gerçekleşecek konserde sanatçıya, piyanoda Elchin Shirinov, davulda ise Noam David eşlik edecek.

İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle 16 Şubat'ta CRR'de olacak.

Ödüllü piyanist Anna Tsybuleva, Beethoven ve Chopin eserlerinden bir programla 25 Şubat'ta CRR'de sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM

Grammy Ödüllü Latin pop müzik efsaneleri Gipsy Kings, "Gipsy Kings by Andre Reyes" projesiyle 16 Şubat'ta sahne alacak. "Bamboleo", "Volare", "Baila Me", "Un Amor" ve "My Way" gibi unutulmaz eserlere imza atan topluluğun konseri, Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Tunuslu ud üstadı Dhafer Youssef, 8 Şubat'ta Hüsnü Şenlendirici, Eivind Aarset ve Adriano Dos Santos'un eşliğinde,"Sounds of Mirrors" albümünde yer alan eserlerini yorumlayacak.

"Mavi Boncuk", "Olmaz Böyle Şey", "Feride" gibi unutulmaz çok sayıda eserlere hayat veren sanatçı Emel Sayın, 11 Şubat'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

İş Sanat

Caz, R&B, soul ve blues müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden biri olan China Moses, 5 Şubat'ta İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko dansa getirdiği yenilikçi duruşuyla dikkat çeken Olga Pericet'in adını taşıyan "Olga Pericet Flamenko Dans Topluluğu", 20 Şubat'ta İş Sanat'ta "La Espina" adlı gösterisini sahneleyecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Haydn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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