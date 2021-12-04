İstanbul'da suç çetesine operasyon 15 gözaltı - Son Dakika

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İstanbul'da suç çetesine operasyon 15 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Anadolu Yakasında 'gasp', 'tehdit' ve 'cinayet' gibi çok sayıda suça karışan hasım çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. El bombası, AK-47 tipi uzun namlulu otomatik silah ve tabanca ile 200'ün üzerinde merminin ele geçirildiği baskında yakalananlar arasında, 18 Kasım'da Ö.E. adlı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetin faillerinin de bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada, kentin Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve karşılıklı eyleme karışan çeteleri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında suç çetelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden emniyet ekipleri, çete üyelerinin Çekmeköy ilçesi sınırları dahilinde "tehdit", "gasp" ve "adam öldürme" eylemlerinde bulunduklarını belirledi. Güvenlik birimlerini harekete geçiren ilk olay, çete üyelerinin 18 Kasım'da Çekmeköy Taşdelen'de kanlı pusuda, AK-47 otomatik silah ile bir otomobilin taranması ve Ö.E. adlı bir kişinin öldürülmesiyle başladı. Cinayetin ardından çalışmalarını genişleten polis, eylemin ertesi günü Ataşehir ilçesinde çalıntı bir otomobile düzenlenen baskında ağır makineli 3 otomatik silah, 1 tabanca, 1 el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve sahte ikiz plakalar ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda, 18 Kasım'da Çekmeköy'de öldürülen Ö.E. cinayeti ile 19 Kasım'da Ataşehir'de çalıntı otomobilde ele geçirilen silahlarla bağlantısı tespit edildi. Ö.E.'nin öldürüldüğü otomobilin sürücüsü ve maktülün arkadaşı Ç.Ö., aracı Taşdelen'de bir taksi durağına park edip kaçtı. Ardından polise başvurarak olaya ilişkin ifade veren Ç.Ö.'nün 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlendi.

Saldırının suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiren emniyet ekipleri, cinayette kullanılan otomobili güvenlik kameralarından tespit etti. Eylemde kullanılan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobil, Ataşehir'de terk edilmiş olarak bulundu.

Yapılan çalışmalarda, faillere ait ikinci bir otomobil daha bulundu. Bu aracın da çalıntı olduğu tespit edilirken, terk edilen araçta AK-47 tipi 3 uzun namlulu makinalı silah, 1 el bombası ve bu silahlara ait 200'ün üzerinde mermi ele geçirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan incelemelerde, uzun namlulu silahla gerçekleştirilen ve Ö.E.'nin ölümüyle sonuçlanan saldırının Çekmeköy'de rekabet halindeki iki hasım çete arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Her iki çeteye mensup toplam 21 kişinin yakalnamsı için düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.