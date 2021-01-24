İstanbul'da suç makinesi "sürüngen hırsızlar" Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da suç makinesi "sürüngen hırsızlar" Beşiktaş'ta yakalandı

24.01.2021 10:54

İstanbul'da suç makinesi "sürüngen hırsızlar" Beşiktaş'ta yakalandı Beşiktaş'ta sürünerek girdikleri ev ve işyerlerini soyup soğana çeviren hırsızlar yakalandı Emniyette toplamda 96 suç kaydı oldukları ortaya çıktı Beşiktaş'ta sürünerek girdikleri ev ve işyerlerini soyup soğana çeviren suç...

İstanbul'da suç makinesi "sürüngen hırsızlar" Beşiktaş'ta yakalandı

Beşiktaş'ta sürünerek girdikleri ev ve işyerlerini soyup soğana çeviren hırsızlar yakalandı

Emniyette toplamda 96 suç kaydı oldukları ortaya çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sürünerek girdikleri ev ve işyerlerini soyup soğana çeviren suç makinesi hırsızlık zanlıları, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 30 bin liralık hırsızlık yapan genç yaştaki hırsızların, emniyette toplamda 96 suç kaydı oldukları ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da yapılan çalışmalarla takip ettikleri suçluları kıskıvrak yakalayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ta iki hırsız 3 ay içerisinde ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdi. Mecidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda iki hırsızlık zanlısı, Türkmenistan uyruklu J.A. evdeyken içeriye girdi. Cep telefonunu çalan şahıslar, sesleri duyarak salona gelen J.A. ile karşı karşıya geldi. Kovalanmaya başlanan zanlılar, kaçarak kayıplara karıştı. Gayrettepe Mahallesi'nde yaşanan olayda ise aynı hırsızlardan biri S.M.G'nin sahibi olduğu eczanenin kepengini kaldırdı. Diğer zanlı ise sürünerek içeriye girdi. Burada kasaya yönelen şahıs kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıktı.

Sürünerek işyerlerine girdiler

Nisbetiye Mahallesi'nde yaşanan diğer bir olayda ise aynı hırsızlar, geldikleri M.K. isimli dönercinin sahip olduğu işyerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Mecidiye Mahallesi'nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çaldı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine işyerine gelen A.Y. kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş polisi kıskıvrak yakaladı

Zanlıların, benzeri şekilde ev ve işyerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A'yı Şişli'de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 29 yaşındaki hırsız Mustafa K'nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

96 adet suç kayıtları çıktı

Öte yandan emniyette işyerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan da kaydı bulunan Onur A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevinde olan Mustafa K'nın ise işyerinden 31 adet, evden ise 2 adet hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da suç makinesi sürüngen hırsızlar Beşiktaş'ta yakalandı
İstanbul'da suç makinesi sürüngen hırsızlar Beşiktaş'ta yakalandı
İstanbul'da suç makinesi sürüngen hırsızlar Beşiktaş'ta yakalandı
İstanbul'da suç makinesi sürüngen hırsızlar Beşiktaş'ta yakalandı

Hırsızlık, Hisarcık, İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da suç makinesi 'sürüngen hırsızlar' Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika


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