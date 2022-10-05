Son dakika haber | İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tehdit, şantaj, silah ticareti, kalpazanlık...

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da tehdit, şantaj ve kalpazanlık suçlarından 16 ayrı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suç örgütü üyesi bazı kadınları da kullanarak, şantajla mağdurlardan zorla para aldıkları, kumar ve tefeci borcu olan insanların ev ve işyerlerine giderek silahla tehdit ettikleri, silah ticareti yaptıkları ve sahte para üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri T.İ.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede, tehdit ve şantajla insanlardan zorla para alan, kumar ve tefeci borçları olan kişileri ev ve işyerlerine giderek ölümle tehdit eden, şikayetçi olanları ailelerine zarar vereceklerini söyleyerek korkutan, husumetli oldukları kişilerin iş yerlerini kurşunlatan, yasadışı silah ticareti yaparak, sahte para üretip piyasaya süren suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda liderliğini T.İ. isimli şüphelinin yaptığı belirlenen suç örgütünün, C.İ, M.İ, ve A.İ. isimli üyelerinin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 16 ayrı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 100 dolar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli makamlarca, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suç örgütü lideri T.İ. ile C.İ, M.İ, ve A.İ. isimli şüphelilerin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.