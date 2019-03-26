Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar'daki iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar'daki adreslere 23 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yıldırım B'nin (33) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Tanınmamak için maske, atkı ve bere ile yüzlerini kapattıkları, iş yerlerini soymadan önce taksiyle keşif yaptıkları belirlenen şüphelilerin, iş yerlerinin kasalarını patlatarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, olaylarda çalıntı, plakasız araçlar kullandıkları, iş yerlerinin alarm kablolarını kestikleri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerinin içerisine sürünerek girdikleri ve bu yüzden kendilerine "sürüngenler çetesi" adını verdikleri öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana 14 iş yerinden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin, lüks marka araca bindikleri ve rezidanslarda yaşadıkları da belirlendi.

Bu arada, İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullanan Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi.

Yıldırım B'nin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:21 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırdı Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]