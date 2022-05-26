İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon

26.05.2022 07:53
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Büyükçekmece Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı suç örgütü ile bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 74 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Baskın yapılan adreslerde detaylı arama yapılırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Örgütün, suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti, zorla fuhuş yaptırmak suçlarını işledikleri belirtildi.

Örgütü yönettiği iddia edilen Erhan U. ile Erhan K. da yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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