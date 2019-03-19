Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.D. isimli şahsın liderliğindeki Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçelerinde, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 368 tabanca fişeği ile 54 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, Gözaltına Alındı Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]