İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 şüpheli gözaltına alındı

20.06.2023 14:18

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen, ikamet eden kişileri silah zoru ile çıkaran ve yaralayan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 24 şüphelinin kimlikleri tespit edildi ve 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 27 mermi ele geçirildi. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen, ikamet eden kişileri silah zoru ile çıkaran ve yaralayan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 7 Nisan'da yapılan operasyonun ardından çalışmalarını sürdürdü.

Suç örgütüne operasyon! Gözaltına alınanlar arasında bir de parti genel başkanı var

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 24 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç örgütüne operasyon! Gözaltına alınanlar arasında bir de parti genel başkanı var

ARALARINDA PARTİ GENEL BAŞKANI DA VAR

Operasyonda, aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 27 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Suç örgütüne operasyon! Gözaltına alınanlar arasında bir de parti genel başkanı var

NE OLMUŞTU?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbedip siteden çıkardıklarını, çeteden şikayetçi olanları tehdit ettiklerini belirlemişti.

Ekipler, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya, Muş ve İzmir'de 7 Nisan'da düzenledikleri operasyonda 55 şüpheliyi yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç örgütüne operasyon! Gözaltına alınanlar arasında bir de parti genel başkanı var
Kaynak: AA
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Operasyon, Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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