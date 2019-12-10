İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti ve çek-senet tahsilatı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda, silahlı suç örgütü kurarak çek-senet tahsilatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.