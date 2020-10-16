İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir inşaat şirketine silahlı ve bombalı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine yönelik 20 Eylül'de silahlı saldırı, 4 Ekim'de de bombalı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, bombalı eylemde kullanılan araç ile iki ayrı olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 13 Ekim'de Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütü elebaşı U.E ile S.B., Y.D., G.E.S., A.K. ve F.Ç. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.