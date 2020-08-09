İstanbul'da suçüstü yakalanan değnekçilere gözaltı - Son Dakika

İstanbul Fatih ve Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık (Değnekçilik) yaptığı tespit edilen toplam 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık (Değnekçilik) yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında ekipler, Fatih Mürselpaşa Caddesinde iki kişinin ve Beyoğlu Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak üzerinde de iki kişinin değnekçilik yaptığı ve aracını park edenlerden zorla para talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslerde inceleme yapan ekipler Fatih'te F.K. ve M.S.'yi, Beyoğlu'nda ise C.M. ve S.B.B. isimli şahısların değnekçilik yaptığını tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şahıslar hakkında, Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL